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Опубликовано 12 августа 2022, 21:08
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В Совфеде усомнились, что Россия даст Украине построить завод по выпуску Bayraktar

Сенатор Цеков: Россия не допустит строительства на Украине завода по выпуску Bayraktar

На Украине едва ли будет построен завод по выпуску турецких беспилотных летательных аппаратов Bayraktar — Россия этого не допустит. Такое мнение высказал член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

"Сомневаюсь в том, что они построят это предприятие на территории Украины, потому что на Украине идёт специальная военная операция. Как можно построить с учётом того, что оно будет производить технику для борьбы с нами? Мы разве можем это допустить? Я думаю, что мы не допустим этого", — приводит "Лента.ру" слова Цекова.

Сенатор напомнил, что в ходе специальной военной операции Россия уничтожает военные объекты на территории Украины. Он подчеркнул, что завод будет не турецкий, а именно украинский, он может стать целью для атаки со стороны России.

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Как сообщал Лайф, турецкая компания Baykar Makina планирует создать новую модель сверхзвукового беспилотника Bayraktar Kizilelma на заводе, который будет построен на Украине. Помимо нового БПЛА производитель также рассчитывает выпускать на Украине Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci.

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ТАСС / Zuma

Андрей Григорьев
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