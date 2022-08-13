В Совфеде усомнились, что Россия даст Украине построить завод по выпуску Bayraktar

На Украине едва ли будет построен завод по выпуску турецких беспилотных летательных аппаратов Bayraktar — Россия этого не допустит. Такое мнение высказал член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

"Сомневаюсь в том, что они построят это предприятие на территории Украины, потому что на Украине идёт специальная военная операция. Как можно построить с учётом того, что оно будет производить технику для борьбы с нами? Мы разве можем это допустить? Я думаю, что мы не допустим этого", — приводит "Лента.ру" слова Цекова.

Сенатор напомнил, что в ходе специальной военной операции Россия уничтожает военные объекты на территории Украины. Он подчеркнул, что завод будет не турецкий, а именно украинский, он может стать целью для атаки со стороны России.