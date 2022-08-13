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13 августа, 10:13

Российские ВКС уничтожили до 170 украинских военных в ДНР

Воздушно-космические силы РФ уничтожили до 170 украинских военных в ДНР при нанесении ударов по пункту дислокации 10-й горной штурмовой бригады ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Высокоточными ударами ВКС России по пункту временной дислокации 10-й горной штурмовой бригады в районе населённого пункта Переездное Донецкой Народной Республики уничтожено до 170 националистов и 12 единиц военной техники", — сказал он.

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Ранее Лайф писал, что союзные войска полностью взяли под контроль населённый пункт Пески в Донецкой Народной Республике. Об этом также заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Никита Осипов

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