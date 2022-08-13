Российские ВКС уничтожили до 170 украинских военных в ДНР
Воздушно-космические силы РФ уничтожили до 170 украинских военных в ДНР при нанесении ударов по пункту дислокации 10-й горной штурмовой бригады ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Высокоточными ударами ВКС России по пункту временной дислокации 10-й горной штурмовой бригады в районе населённого пункта Переездное Донецкой Народной Республики уничтожено до 170 националистов и 12 единиц военной техники", — сказал он.
Ранее Лайф писал, что союзные войска полностью взяли под контроль населённый пункт Пески в Донецкой Народной Республике. Об этом также заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Специальная военная операция на Украине
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ