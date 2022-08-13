В Минобороны РФ сообщили о полном освобождении населённого пункта Пески в ДНР
Союзные войска полностью взяли под контроль населённый пункт Пески в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В результате наступательных действий союзных сил полностью освобождён населённый пункт Пески Донецкой Народной Республики", — сказал он в ходе брифинга.
Накануне, 12 августа, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что российские войска полностью контролируют ситуацию в Песках. В составе одного из подразделений находится кавалер ордена Кадырова Муслим Алхазуров, имеющий опыт освобождения Мариуполя и других населённых пунктов народных республик.
ТАСС / Минобороны РФ