В Минобороны РФ сообщили о полном освобождении населённого пункта Пески в ДНР

Союзные войска полностью взяли под контроль населённый пункт Пески в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате наступательных действий союзных сил полностью освобождён населённый пункт Пески Донецкой Народной Республики", — сказал он в ходе брифинга.