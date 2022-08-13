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Регион
Опубликовано 13 августа 2022, 10:07
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В Минобороны РФ сообщили о полном освобождении населённого пункта Пески в ДНР

Союзные войска полностью взяли под контроль населённый пункт Пески в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате наступательных действий союзных сил полностью освобождён населённый пункт Пески Донецкой Народной Республики", — сказал он в ходе брифинга.

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Накануне, 12 августа, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что российские войска полностью контролируют ситуацию в Песках. В составе одного из подразделений находится кавалер ордена Кадырова Муслим Алхазуров, имеющий опыт освобождения Мариуполя и других населённых пунктов народных республик.

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ТАСС / Минобороны РФ

Артур Лапсаков
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