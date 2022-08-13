МИД РФ предупредил, что поставки оружия Киеву лишь расширят географию "Операции Z"

Поставки западных дальнобойных систем вооружений Киеву лишь расширят географические задачи спецоперации России. Об этом заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

"Накачка Украины более дальнобойными оружейными системами приведёт к тому, что географические задачи спецоперации будут отодвигаться ещё дальше", — сказал он в интервью ТАСС.

Корреляцию между массированными поставками вооружений на Украину и ходом спецоперации ранее чётко обозначил глава МИД РФ Сергей Лавров, напомнил дипломат. Россия, по его словам, не может допустить, чтобы на оставшейся украинской территории были вооружения, угрожающие нашей стране, ДНР, ЛНР и освобождённым районам.