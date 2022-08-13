МИД РФ предупредил, что поставки оружия Киеву лишь расширят географию "Операции Z"
Дипломат Дарчиев: Накачка Украины дальнобойными системами расширит географию спецоперации
Поставки западных дальнобойных систем вооружений Киеву лишь расширят географические задачи спецоперации России. Об этом заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.
"Накачка Украины более дальнобойными оружейными системами приведёт к тому, что географические задачи спецоперации будут отодвигаться ещё дальше", — сказал он в интервью ТАСС.
Корреляцию между массированными поставками вооружений на Украину и ходом спецоперации ранее чётко обозначил глава МИД РФ Сергей Лавров, напомнил дипломат. Россия, по его словам, не может допустить, чтобы на оставшейся украинской территории были вооружения, угрожающие нашей стране, ДНР, ЛНР и освобождённым районам.
Ранее Лайф рассказывал, что производитель турецких беспилотников Bayraktar начал строительство завода на Украине. Планируется выпускать там новый БПЛА, Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine