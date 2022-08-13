ВСУ ударили по оптовому рынку в Горловке, есть раненые

Три человека получили ранения при обстреле украинскими войсками оптового рынка в Горловке. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

"Вследствие обстрела со стороны украинских неонацистов ранены мирные жители Горловки на оптовом рынке по улице Горловской Дивизии, 2", — написал он в телеграм-канале, уточнив, что на данный момент известно о трёх раненых.