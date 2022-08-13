ВСУ ударили по оптовому рынку в Горловке, есть раненые
Мэр Горловки сообщил о ранении трёх человек из-за попадания снаряда ВСУ по оптовому рынку
Три человека получили ранения при обстреле украинскими войсками оптового рынка в Горловке. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.
"Вследствие обстрела со стороны украинских неонацистов ранены мирные жители Горловки на оптовом рынке по улице Горловской Дивизии, 2", — написал он в телеграм-канале, уточнив, что на данный момент известно о трёх раненых.
На место происшествия выехала скорая помощь, добавил Приходько.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько опубликовал фото последствий украинского обстрела территории завода "Стирол". По последним данным, в результате атаки завода никто не пострадал.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine