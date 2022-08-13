Транслировал в прямом эфире: Экс-супруг Бритни Спирс получил тюремный срок за проникновение на свадьбу поп-звезды
TMZ: Бывший супруг Бритни Спирс признан виновным в незаконном проникновении на её свадьбу
Бывший супруг американской поп-звезды Бритни Спирс Джейсон Аллен Александр, который попытался сорвать её свадьбу с Сэмом Асгари, признан виновным в незаконном проникновении. Об этом сообщает TMZ.
"Он не стал оспаривать два обвинения: незаконное проникновение при отягчающих обстоятельствах и нанесение побоев. Два обвинения были сняты — преследование и мелкий вандализм", — говорится в публикации.
По данным портала, Александра приговорили к 128 дням в тюрьме округа Вентура, он уже отсидел 64 дня с момента задержания и остаток отбывать не будет, в соответствии с протоколом. Вместе с тем был издан запретительный приказ, согласно которому Александру не разрешается приближаться к Спирс до 11 августа 2022 года. Также на ноябрь назначено слушание, на котором будет решаться, сможет ли экс-супруг американской поп-звезды носить оружие, в том числе огнестрельное.
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Напомним, в июне бывший муж пытался сорвать свадьбу Бритни Спирс, но певица всё равно сказала да Сэму Асгари. Джейсон Аллен Александр ворвался на территорию особняка, где поп-звезда выходила замуж и начал в прямом эфире разыскивать ненаглядную. Он пытался найти бывшую супругу, но поиски оказались тщетны. В результате полицейские задержали Джейсона за незаконное проникновение на частную территорию и вандализм.
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