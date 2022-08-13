Транслировал в прямом эфире: Экс-супруг Бритни Спирс получил тюремный срок за проникновение на свадьбу поп-звезды

Бывший супруг американской поп-звезды Бритни Спирс Джейсон Аллен Александр, который попытался сорвать её свадьбу с Сэмом Асгари, признан виновным в незаконном проникновении. Об этом сообщает TMZ.

"Он не стал оспаривать два обвинения: незаконное проникновение при отягчающих обстоятельствах и нанесение побоев. Два обвинения были сняты — преследование и мелкий вандализм", — говорится в публикации.

По данным портала, Александра приговорили к 128 дням в тюрьме округа Вентура, он уже отсидел 64 дня с момента задержания и остаток отбывать не будет, в соответствии с протоколом. Вместе с тем был издан запретительный приказ, согласно которому Александру не разрешается приближаться к Спирс до 11 августа 2022 года. Также на ноябрь назначено слушание, на котором будет решаться, сможет ли экс-супруг американской поп-звезды носить оружие, в том числе огнестрельное.