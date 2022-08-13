НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
13 августа, 05:14

В США предрекли Западу истощение из-за длительной помощи Украине

Аналитик National Interest Хайман заявил о возможном истощении Запада из-за помощи Украине

Западу требуется новая стратегия, чтобы избежать истощения из-за украинского конфликта. Об этом пишет аналитик The National Interest Джеральд Ф. Хайман.

Продолжающийся военный конфликт сказывается не только на украинцах, но и на их союзниках, предупредил автор. Президент Незалежной Владимир Зеленский дал понять, что Киев будет требовать от партнёров по пять миллиардов долларов в месяц в качестве помощи, но "бессрочное соблюдение" подобного вряд ли возможно.

В США спрогнозировали, когда у Украины закончатся ракеты для HIMARS

В США спрогнозировали, когда у Украины закончатся ракеты для HIMARS

Затягивание ситуации усилит сомнения у обычных граждан и политиков западных стран в необходимости подобных инвестиций, уверен аналитик. Некоторые страны уже пострадали из-за высоких темпов инфляции и идут к рецессии.

"В ранее едином политическом фронте в США уже образуются трещины. Некоторые республиканцы, по-прежнему меньшинство, теперь выступают против продолжающегося безграничного финансирования Украины", — пишет Хайман.

Популярность может потерять и Зеленский внутри страны — из-за холодов, лишений, слёз, разрушений и опустошений, добавил автор. Украина не единственная и даже не самая главная проблема Запада, обратил внимание аналитик, а настойчивость украинского лидера может выглядеть всё более самодовольной и жадной.

В США открестились от призывов к Украине наносить удары по России

В США открестились от призывов к Украине наносить удары по России

Ранее Лайф писал, что посол Украины в США Оксана Маркарова назвала зиму одним из союзников России. Опасения дипломата по поводу прекращения Россией поставок энергоресурсов в Западную Европу основаны на том, что по мере приближения зимы это скажется на простых жителях ЕС.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров