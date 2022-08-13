В США предрекли Западу истощение из-за длительной помощи Украине

Западу требуется новая стратегия, чтобы избежать истощения из-за украинского конфликта. Об этом пишет аналитик The National Interest Джеральд Ф. Хайман.

Продолжающийся военный конфликт сказывается не только на украинцах, но и на их союзниках, предупредил автор. Президент Незалежной Владимир Зеленский дал понять, что Киев будет требовать от партнёров по пять миллиардов долларов в месяц в качестве помощи, но "бессрочное соблюдение" подобного вряд ли возможно.

Затягивание ситуации усилит сомнения у обычных граждан и политиков западных стран в необходимости подобных инвестиций, уверен аналитик. Некоторые страны уже пострадали из-за высоких темпов инфляции и идут к рецессии.

"В ранее едином политическом фронте в США уже образуются трещины. Некоторые республиканцы, по-прежнему меньшинство, теперь выступают против продолжающегося безграничного финансирования Украины", — пишет Хайман.

Популярность может потерять и Зеленский внутри страны — из-за холодов, лишений, слёз, разрушений и опустошений, добавил автор. Украина не единственная и даже не самая главная проблема Запада, обратил внимание аналитик, а настойчивость украинского лидера может выглядеть всё более самодовольной и жадной.