В США признались, что страдают "неизлечимой болезнью"

США поражены неизлечимой болезнью — "исторической амнезией", причиной которой является "ген глупости" в стратегической и политической ДНК страны. Такое мнение высказал политолог Харлан Ульман.

"Какими бы смертоносными ни были пандемии, случай "исторической амнезии" у Америки может оказаться гораздо более тяжёлым недугом. Судя по ходу нашей истории, это заболевание может быть неизлечимо. Оно до сих пор очень заразно и передаётся из поколения в поколение американцев", — пишет Ульман в статье для издания The Hill.

Он напомнил, что 58 лет назад Конгресс принял резолюцию о Тонкинском заливе, на основании которой США вступили в войну во Вьетнаме. Официальная версия гласила, что во время патрулирования в международных водах Тонкинского залива американский эсминец был якобы атакован несколькими северовьетнамскими торпедными катерами, при этом корабль не был повреждён, жертв среди членов экипажа не было.

"Конгресс отреагировал с необычайной быстротой, что отражало напряжённую атмосферу шедшей тогда холодной войны и нашу недавнюю неудачу в Карибском кризисе двумя годами ранее", — пишет политолог. При этом офицеру тактического командования, находившемуся на борту эсминца, было известно, что атаки северовьетнамцев были "сомнительными".

Этому же "перевёрнутому" принципу следовал 39 лет спустя и Джордж Буш, когда "спустил с поводка" всю американскую военную мощь, чтобы обезвредить Саддама Хусейна и "оружие массового уничтожения", которого у него и не было, подчёркивает Ульман.

Сегодняшние парадигмы в США повторяют старые, времён холодной войны, считает политолог. Что касается тезиса "демократия против автократии", то "без большой доли лицемерия" осуществить его довольно трудно: большинство друзей Вашингтона в Персидском заливе носят титулы "король" или "наследный принц", а два члена НАТО весьма далеки от понятия "либеральная демократия", подытожил Ульман.