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13 августа, 05:00

В США признались, что страдают "неизлечимой болезнью"

Политолог Ульман: США неизлечимо больны "исторической амнезией"

США поражены неизлечимой болезнью — "исторической амнезией", причиной которой является "ген глупости" в стратегической и политической ДНК страны. Такое мнение высказал политолог Харлан Ульман.

"Какими бы смертоносными ни были пандемии, случай "исторической амнезии" у Америки может оказаться гораздо более тяжёлым недугом. Судя по ходу нашей истории, это заболевание может быть неизлечимо. Оно до сих пор очень заразно и передаётся из поколения в поколение американцев", пишет Ульман в статье для издания The Hill.

Он напомнил, что 58 лет назад Конгресс принял резолюцию о Тонкинском заливе, на основании которой США вступили в войну во Вьетнаме. Официальная версия гласила, что во время патрулирования в международных водах Тонкинского залива американский эсминец был якобы атакован несколькими северовьетнамскими торпедными катерами, при этом корабль не был повреждён, жертв среди членов экипажа не было.

"Конгресс отреагировал с необычайной быстротой, что отражало напряжённую атмосферу шедшей тогда холодной войны и нашу недавнюю неудачу в Карибском кризисе двумя годами ранее", пишет политолог. При этом офицеру тактического командования, находившемуся на борту эсминца, было известно, что атаки северовьетнамцев были "сомнительными".

Этому же "перевёрнутому" принципу следовал 39 лет спустя и Джордж Буш, когда "спустил с поводка" всю американскую военную мощь, чтобы обезвредить Саддама Хусейна и "оружие массового уничтожения", которого у него и не было, подчёркивает Ульман.

Сегодняшние парадигмы в США повторяют старые, времён холодной войны, считает политолог. Что касается тезиса "демократия против автократии", то "без большой доли лицемерия" осуществить его довольно трудно: большинство друзей Вашингтона в Персидском заливе носят титулы "король" или "наследный принц", а два члена НАТО весьма далеки от понятия "либеральная демократия", подытожил Ульман.

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Freepik

Светлана Шумакова

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