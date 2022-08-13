Россия предупредила США о "точках невозврата"

Россия предупредила Соединённые Штаты о точках невозврата, после которых может последовать разрыв дипломатических отношений. Об этом заявил директор департамента Северной Америки Министерства иностранных дел России РФ Александр Дарчиев.

Ему задали вопрос, допускает ли Москва возможность понижения уровня дипотношений с Вашингтоном. Дипломат в интервью ТАСС признался, что ему не хотелось бы вдаваться в подобные рассуждения "в текущей турбулентной ситуации", когда западные страны во главе с США "растоптали международное право и абсолютные табу в дипломатической практике".

В этой связи Дарчиев упомянул обсуждаемое в Конгрессе США предложение объявить Россию "страной – спонсором терроризма".

"Если она будет реализована, это будет означать пересечение Вашингтоном точки невозврата с самым серьёзным сопутствующим ущербом для двусторонних дипотношений вплоть до понижения их уровня и даже разрыва. Американская сторона предупреждена", — сказал руководитель департамента МИД.