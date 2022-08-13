Германию предупредили о скачке цен из-за замены нефти из России

Замена российской нефти на американскую на нефтеперерабатывающем заводе РСК в Германии приведёт к значительному удорожанию топлива. Об этом заявили в "Роснефти".

На этой неделе танкер впервые доставил американскую сернистую нефть в немецкий город Росток на фоне попыток местных НПЗ найти альтернативы российским энергоносителям, сообщало Reuters. В "Роснефти" уточнили, что поставки предназначались для завода РСК в Шведте, где она владеет контрольным пакетом акций.

"НПЗ в Шведте обеспечивает более 90% спроса на бензин, парафин, дизельное и печное топливо региона Берлин – Бранденбург. Замещение даже части российских поставок приведёт к недозагрузке завода и резкому росту стоимости нефтепродуктов, дефицит которых уже сегодня является серьёзной угрозой для немецкого потребительского рынка", — приводит РИА "Новости" комментарий "Роснефти".

Дополнительные затраты от замещения объёмов Urals альтернативным сырьём составят около 20 миллионов долларов. И всё это потому, что стоимость американского сырья на треть выше цены российской нефти, установленной в долгосрочных контрактах. Да и транспортировка танкерами обходится значительно дороже трубопроводных поставок.

В "Роснефти" отметили, что трубопровод из порта Росток позволяет загрузить завод РСК лишь наполовину. Неполная загрузка не сокращает затраты на его эксплуатацию, что приводит к резкому снижению маржинальности производства. В результате убыток от работы PCK в таком режиме составит около 300 миллионов евро ежегодно, что существенно снизит налоговые поступления в бюджет Германии.