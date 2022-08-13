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12 августа, 21:44

Германию предупредили о скачке цен из-за замены нефти из России

"Роснефть": Замена российской нефти в Германии приведёт к скачку цен

Замена российской нефти на американскую на нефтеперерабатывающем заводе РСК в Германии приведёт к значительному удорожанию топлива. Об этом заявили в "Роснефти".

На этой неделе танкер впервые доставил американскую сернистую нефть в немецкий город Росток на фоне попыток местных НПЗ найти альтернативы российским энергоносителям, сообщало Reuters. В "Роснефти" уточнили, что поставки предназначались для завода РСК в Шведте, где она владеет контрольным пакетом акций.

"НПЗ в Шведте обеспечивает более 90% спроса на бензин, парафин, дизельное и печное топливо региона Берлин – Бранденбург. Замещение даже части российских поставок приведёт к недозагрузке завода и резкому росту стоимости нефтепродуктов, дефицит которых уже сегодня является серьёзной угрозой для немецкого потребительского рынка", приводит РИА "Новости" комментарий "Роснефти".

Дополнительные затраты от замещения объёмов Urals альтернативным сырьём составят около 20 миллионов долларов. И всё это потому, что стоимость американского сырья на треть выше цены российской нефти, установленной в долгосрочных контрактах. Да и транспортировка танкерами обходится значительно дороже трубопроводных поставок.

В "Роснефти" отметили, что трубопровод из порта Росток позволяет загрузить завод РСК лишь наполовину. Неполная загрузка не сокращает затраты на его эксплуатацию, что приводит к резкому снижению маржинальности производства. В результате убыток от работы PCK в таком режиме составит около 300 миллионов евро ежегодно, что существенно снизит налоговые поступления в бюджет Германии.

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Обложка ©

Freepik

Светлана Шумакова

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