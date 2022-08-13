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12 августа, 21:58

В Петербурге несколько человек пострадали в массовой аварии

В Санкт-Петербурге несколько человек получили травмы в массовой аварии, которая произошла в районе Тучкова моста. По предварительным данным, там столкнулось 8–10 легковых автомобилей.

Последствия массовой аварии в Санкт-Петербурге. Видео в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Судя по видео, которое оказалось в распоряжении Лайфа, повреждения автомобилей не такие уж и сильные: они столкнулись по одной полосе "паровозиком", у них смяты задние бампера и двигательные отсеки. Сразу после аварии на асфальте сидели люди, дожидающиеся помощи медиков.

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Что стало причиной массовой аварии, уточняется. На место ЧП прибыли сотрудники полиции и бригады скорой помощи.

Ранее Лайф рассказывал, что в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Новосибирской области пострадало 11 человек. Спасателям пришлось деблокировать водителя и женщину из микроавтобуса, после чего они были переданы врачам скорой помощи.

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LiFE

Андрей Григорьев

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