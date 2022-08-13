В Петербурге несколько человек пострадали в массовой аварии
В Санкт-Петербурге несколько человек получили травмы в массовой аварии, которая произошла в районе Тучкова моста. По предварительным данным, там столкнулось 8–10 легковых автомобилей.
Судя по видео, которое оказалось в распоряжении Лайфа, повреждения автомобилей не такие уж и сильные: они столкнулись по одной полосе "паровозиком", у них смяты задние бампера и двигательные отсеки. Сразу после аварии на асфальте сидели люди, дожидающиеся помощи медиков.
Что стало причиной массовой аварии, уточняется. На место ЧП прибыли сотрудники полиции и бригады скорой помощи.
Ранее Лайф рассказывал, что в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Новосибирской области пострадало 11 человек. Спасателям пришлось деблокировать водителя и женщину из микроавтобуса, после чего они были переданы врачам скорой помощи.
LiFE