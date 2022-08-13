В Омске разобрали завалы на месте обрушения стены жилого дома
Обстановка у дома с рухнувшей стеной в Омске. Фото © Telegram / gubernator_burkov / Пятый канал
В Омске завершён разбор завала на месте обрушения стены жилого дома. Об этом сообщил губернатор региона Александр Бурков. По его словам, пострадавших и погибших нет.
"Съездили на место узнать, что известно к утру: завал полностью разобран, погибших нет. Сотрудники МЧС завершили его разбирать в 05:18. Территория всё так же огорожена, ближе подходить никому не разрешают", — рассказал Бурков в телеграм-канале.
Он добавил, что полиция продолжает работать на месте ЧП. Вскоре жильцам разрешат ещё раз войти в свои квартиры и забрать вещи. Состояние дома оценивается.
Лайф сообщал, что стена пятиэтажного дома обрушилась в Омске 12 августа. По предварительной версии, это случилось из-за того, что жители оборудовали под душ неподходящие для этого помещения. Спасатели ещё накануне опровергли информацию о том, что под завалами есть ребёнок.