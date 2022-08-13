В Омске разобрали завалы на месте обрушения стены жилого дома

В Омске завершён разбор завала на месте обрушения стены жилого дома. Об этом сообщил губернатор региона Александр Бурков. По его словам, пострадавших и погибших нет.

"Съездили на место узнать, что известно к утру: завал полностью разобран, погибших нет. Сотрудники МЧС завершили его разбирать в 05:18. Территория всё так же огорожена, ближе подходить никому не разрешают", — рассказал Бурков в телеграм-канале.