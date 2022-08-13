Задержанные в Эстонии журналисты "Известий" вернулись в Россию

Журналисты "Известий" Ксения Солдатова и Дмитрий Тимофеев, которые были задержаны в ходе поездки в Эстонию, вернулись в Россию. Об этом сообщили в редакции.

Журналисты рассказали, что их долго допрашивали в полицейском участке. Ксению Солдатову — около двух часов, задавали в том числе и личные вопросы.

Сотрудникам "Известий" показали фото, как они посещали танк-памятник в Нарве. Корреспонденты отметили, что снимки были сделаны со стороны, как будто исподтишка. Журналистам аннулировали визы и запретили въезд в Евросоюз на три года, мотивировав это неясностью целей визита в страну.