Задержанные в Эстонии журналисты "Известий" вернулись в Россию
Задержанные в Эстонии журналисты. Фото © "Известия"
Журналисты "Известий" Ксения Солдатова и Дмитрий Тимофеев, которые были задержаны в ходе поездки в Эстонию, вернулись в Россию. Об этом сообщили в редакции.
Журналисты рассказали, что их долго допрашивали в полицейском участке. Ксению Солдатову — около двух часов, задавали в том числе и личные вопросы.
Сотрудникам "Известий" показали фото, как они посещали танк-памятник в Нарве. Корреспонденты отметили, что снимки были сделаны со стороны, как будто исподтишка. Журналистам аннулировали визы и запретили въезд в Евросоюз на три года, мотивировав это неясностью целей визита в страну.
Лайф писал, что Ксению Солдатову и Дмитрия Тимофеева задержали 13 августа. Они находились в Эстонии в качестве туристов. При задержании у них изъяли телефоны без объяснения причин. К разбирательствам были привлечены российские дипломаты.
Ранее в Эстонии предложили перенести памятник советскому танку Т-34 в Нарве. Сотни жителей города вышли на его защиту.