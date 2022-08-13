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13 августа, 03:48

Задержанные в Эстонии журналисты "Известий" вернулись в Россию

<p>Задержанные в Эстонии журналисты. Фото © <a href="https://iz.ru/1379072/2022-08-13/sotrudnikam-izvestii-annulirovali-vizy-i-zapretili-vezd-v-es" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Известия"</a></p>

Задержанные в Эстонии журналисты. Фото © "Известия"

Журналисты "Известий" Ксения Солдатова и Дмитрий Тимофеев, которые были задержаны в ходе поездки в Эстонию, вернулись в Россию. Об этом сообщили в редакции.

Журналисты рассказали, что их долго допрашивали в полицейском участке. Ксению Солдатову — около двух часов, задавали в том числе и личные вопросы.

Сотрудникам "Известий" показали фото, как они посещали танк-памятник в Нарве. Корреспонденты отметили, что снимки были сделаны со стороны, как будто исподтишка. Журналистам аннулировали визы и запретили въезд в Евросоюз на три года, мотивировав это неясностью целей визита в страну.

Лайф писал, что Ксению Солдатову и Дмитрия Тимофеева задержали 13 августа. Они находились в Эстонии в качестве туристов. При задержании у них изъяли телефоны без объяснения причин. К разбирательствам были привлечены российские дипломаты.

Ранее в Эстонии предложили перенести памятник советскому танку Т-34 в Нарве. Сотни жителей города вышли на его защиту.

Андрей Григорьев

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