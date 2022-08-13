"Скорее всего, потерял глаз": Стало известно состояние писателя, пережившего нападение в США
Пережившего нападение с ножом писателя Рушди подключили к аппарату ИВЛ
Писатель Салман Рушди. Фото © ТАСС / DPA / Horst Galuschka
Британский писатель Салман Рушди, который перед выступлением в штате Нью-Йорк подвергся нападению, подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Новости о его состоянии "не очень хорошие" — так ситуацию описал агент писателя Эндрю Уайли.
"Салман, скорее всего, потеряет один глаз; нервы в его руке были разорваны, и его печень была ранена", — приводит Reuters слова Уайли.
Как сообщал Лайф, нападение было совершено накануне на сцене образовательного центра округа Чаутоква на западе штата Нью-Йорк. Писатель получил 10–15 ударов ножом. Вскоре была раскрыта личность преступника. Это 24-летний житель штата Нью-Джерси Хади Матар.
Рушди живёт под страхом смерти уже больше 30 лет. В 1989 году верховный лидер Ирана аятолла Хомейни издал фетву (религиозное предписание) с призывом убить британского литератора за богохульство. Причиной стал его роман "Сатанинские стихи", в котором усмотрели оскорбление пророка Мухаммеда. С 2000 года писатель живёт в США, в 2016 году получил американское гражданство.