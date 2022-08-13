"Оппортунистка, лгунья и пустышка": Британцы жёстко отреагировали на статью о Лиз Трасс

Читатели британской The Guardian отреагировали на статью, посвящённую нынешней главе МИД королевства Лиз Трасс — кандидату на пост премьера страны.

Автор материала Габи Хинслифф назвала её в статье грозным переговорщиком и холодным стратегом, который запросто меняет своё мнение, если оно больше не выгодно. К примеру, в 2016 году она была противником выхода Британии из состава ЕС, но после усиления позиций Бориса Джонсона переметнулась в лагерь сторонников такой политики.

"Уже на Даунинг-стрит она вполне может всё переиграть, без малейшего смущения отказавшись от непопулярных позиций, как уже не раз делала. Однако пространства для манёвра у неё будет маловато", — пишет Хинслифф.

В материале также говорится, что, если Трасс станет следующим премьером, она нанесёт ещё больше вреда стране. Некоторые читатели The Guardian ужаснулись, прочитав статью.

"Мы ещё толком не начали, однако, судя по её недавним заявлениям, она наверняка будет ещё хуже Джонсона", — написал пользователь gniteVibe.

"Какая феерическая посредственность — и какая угроза! Как мы до такого докатились?" — задался вопросом Jimstagram.

"Она нахальная оппортунистка, лгунья и пустышка. Никаких принципов, как и у Джонсона. Закиньте ей в голову какую-нибудь идею — и вы услышите, как она там перекатывается", — выразил мнение Dirtygumshield.