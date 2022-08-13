"Алло, я больше недоступна": Бузова перестала выходить на связь

Российская 36-летняя блогерша, телеведущая Ольга Бузова перестала выходить на связь с фанатами — постов на её страницах в соцсетях нет уже больше суток, и поклонники стали переживать. Перед этим знаменитость сообщила о грядущем мини-путешествии на вертолёте и выглядела счастливой. Ситуацию не смог прояснить и её пиар-менеджер Антон Богославский.

Прогулка Ольги Бузовой на вертолёте. Видео © Соцсети / Ольга Бузова

"Алло, я больше недоступна. Столько всего произошло за последнее время: встреч, событий… Я так много себя всем отдала, поэтому надо наполниться новыми эмоциями! Я отправлюсь в поход в горы — туда, куда ещё не ступала нога человека. Неизведанные тропы и новые маршруты — буду всё вам показывать", — такова последняя запись в блоге звезды.

Бузова перед вертолётной прогулкой. Фото © Соцсети / Ольга Бузова

Поклонники, привыкшие к бесконечным историям и публикациям Ольги, не на шутку встревожены. Такой перерыв в её публикациях непривычен для них.

"Мы пока не знаем, что с Ольгой, но вся её команда очень волнуется. Последний раз я общался с ней вчера днём перед полётом, после этого связь пропала. Пока выясняем, что случилось", — сказал Антон Богославский.

За последние годы поп-певица пропадала из соцсетей два раза. В первом случае она проводила время вместе с бойфрендом Давой, а второй раз исчезла, когда легла в больницу.