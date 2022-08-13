"Это будет страшно": В МИДе предупредили о риске катастрофы на Запорожской АЭС

Если украинские военные будут продолжать обстреливать Запорожскую АЭС, это рано или поздно приведёт к катастрофе, заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.

"Мы призываем и Украину, и тех, кто имеет влияние на киевский режим, сделать всё для того, чтобы эти обстрелы прекратились, иначе мы рано или поздно придём к катастрофе", — сказал дипломат на конференции стран – участниц Договора о нераспространении ядерного оружия.

Вишневецкий задал риторический вопрос о том, почему у Киева не срабатывает чувство самосохранения, и напомнил, что, "если что-то случится, это будет очень и очень серьёзно, это будет страшно".

"Можно много говорить о принципах, о нюансах в обеспечении ядерной безопасности, но, когда ведутся обстрелы крупнейшей в Европе АЭС, это уже на грани предельного. Ещё немного — и может произойти катастрофа", — сказал дипломат.