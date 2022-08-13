Гинцбург объяснил разницу между "Спутником V" и вакциной от "дельты" и "омикрона"

Созданная в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи вакцина от вариантов коронавируса "дельта" и "омикрон" не является новой. Она создана на той же платформе, что и "Спутник V". Изменился лишь антигенный состав, название же останется прежним. Об этом рассказал директор центра Александр Гинцбург.

"Неправильно даже называть её новой вакциной, потому что, когда мы колемся гриппозной вакциной, каждый год у неё новый антигенный состав, но никто её не называет новой", — приводит РИА "Новости" слова Гинцбурга.

Он рассказал, что клинические исследования по действующему закону займут около пяти-шести месяцев. А к тому времени может появиться уже новый вариант коронавируса. Поэтому в центре имени Гамалеи считают, что "надо делать по правилам тем, которые регламентируют замену вакцинного штамма у гриппа, где процедура занимает три месяца".