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13 августа, 00:54

Как сохранить полезность зимних заготовок, пояснил диетолог

Диетолог Гинзбург дал совет, как сохранить состав овощей при заготовке

Свежие продукты на зиму лучше не солить или квасить, а замораживать. Такой совет дал диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. По его словам, это лучший способ сохранить полезные свойства овощей.

"Консервирование продуктов, выращенных летом на вашем огороде, — это не очень полезное дело. Мы не создаём полезный для здоровья продукт, если используем в качестве консерванта соль. Исключение, может быть, составляет сквашивание капусты или бочковой посол огурцов, потому что при этом появляются у продукта и полезные свойства, связанные с бифидо- и лактобактериями, — сказал Михаил Гинзбург в интервью радио Sputnik.

В итоге засолка и закваска овощей отрицательным образом влияют на продолжительность жизни, поскольку способствуют развитию гипертонической болезни. При заготовке полезные свойства улетучиваются, говорит диетолог. Лучше не консервировать летние овощи, а замораживать. В этом случае ничего вредного не появляется в составе итогового продукта.

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Обложка ©

Freepik

Светлана Шумакова

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