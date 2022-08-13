Экс-депутат Госдумы Трепов отправлен под домашний арест по делу о растрате

В Москве Басманный суд постановил отправить под домашний арест бывшего депутата Госдумы Евгения Трепова. Он проходил по делу о растрате в особо крупном размере.

"Суд избрал в отношении Трепова Е.А., обвиняемого по ч. 4 ст. 160 ("Растрата в особо крупном размере"), меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 12 октября 2022 года", — сообщили в пресс-службе суда.

Следствие просило отправить Трепова под арест, но суд не принял его доводы. По данным "Коммерсанта", задержание депутата связано с костромским "Конфидэнс банком", который обанкротился. Трепов был его собственником и председателем совета. Лицензию у финансовой организации забрали в 2018 году, когда долг составлял 4,3 млрд рублей.

Как пишет газета, Трепов с супругой вылетел в Адлер, а оттуда намеревался отправиться в Грузию. В воздушной гавани южного российского города его и задержали.