Эксперт объяснила, что делать в случае пропажи карты или денег в банкомате

Если с банкоматом возникли неполадки и он не выдаёт деньги или не зачисляет их на счёт, нужно звонить по телефону горячей линии. Причём делать это нужно не отходя от устройства. Такой совет дала эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

"Сначала необходимо забрать чек об операции, если это невозможно — проверить справку об операции в мобильном банковском приложении. Нужно запомнить время совершения банковской операции, адрес банкомата и его номер, сфотографировать экран банкомата, если на нём появилась информация об ошибке", — рассказала Дайнеко в интервью "Прайму".

Далее эксперт советует позвонить на горячую линию или обратиться к специалисту в отделении банка. Затем клиент должен в этот же день прийти в отделение банка, выдавшего карту, и подать заявление на возврат средств. В случае если кредитная организация не вернула деньги, клиент имеет право обратиться в Центробанк, рассказала эксперт.

Причиной сбоя могут быть как технические неполадки, так и дефектные купюры. Прежде всего, не стоит паниковать: если деньги попали в банкомат, они никуда не денутся, подчеркнула Дайнеко.