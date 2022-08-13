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12 августа, 23:21

Задержанных в Эстонии сотрудников "Известий" отпустили из полиции

В Эстонии из полицейского участка отпустили сотрудников "Известий" Ксению Солдатову и Дмитрия Тимофеева. Они находились там несколько часов.

Как сообщает издание, полиция доставила журналистов в пункт пропуска Нарва. Они отправились в пограничный Ивангород, чтобы вернуться в Россию.

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Лайф ранее писал, что Ксению Солдатову и Дмитрия Тимофеева задержали 13 августа. Они находились в Эстонии в качестве туристов. При задержании у них изъяли телефоны без объяснения причин. К разбирательствам были привлечены российские дипломаты.

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Wikipedia / Kuuskinen

Андрей Григорьев

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