Задержанных в Эстонии сотрудников "Известий" отпустили из полиции
В Эстонии из полицейского участка отпустили сотрудников "Известий" Ксению Солдатову и Дмитрия Тимофеева. Они находились там несколько часов.
Как сообщает издание, полиция доставила журналистов в пункт пропуска Нарва. Они отправились в пограничный Ивангород, чтобы вернуться в Россию.
Лайф ранее писал, что Ксению Солдатову и Дмитрия Тимофеева задержали 13 августа. Они находились в Эстонии в качестве туристов. При задержании у них изъяли телефоны без объяснения причин. К разбирательствам были привлечены российские дипломаты.
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