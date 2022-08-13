Задержанных в Эстонии сотрудников "Известий" отпустили из полиции

В Эстонии из полицейского участка отпустили сотрудников "Известий" Ксению Солдатову и Дмитрия Тимофеева. Они находились там несколько часов.

Как сообщает издание, полиция доставила журналистов в пункт пропуска Нарва. Они отправились в пограничный Ивангород, чтобы вернуться в Россию.