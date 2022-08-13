Финская пиццерия отреагировала на обвинения в отдельных чеках "для русских"

Ресторан в Хельсинки Napule Pizzeria Napoletana прокомментировал информацию о том, что он якобы начал взимать отдельную плату с русских клиентов. А поводом для этого... стала соответствующая информация в некоторых российских СМИ и телеграм-каналах.

Они публиковали фотографию якобы чека из Napule Pizzeria Napoletana. Помимо цены за две пиццы в нём была указана надбавка в пять евро, напротив которой было написано: "Русский, отправляйся домой". По одной версии пост в соцсетях якобы опубликовал некий россиянин, по другой – финский журналист.

"В Интернете циркулирует изображение поддельной квитанции, на которой с покупателя сняли пять евро, потому что он русский. Этот чек не от Napule… мы пытались выяснить происхождение мошеннической публикации, но, к сожалению, нам это не удалось, поэтому мы обращаемся с заявлением о возбуждении уголовного дела в полицию", — приводит РИА "Новости" комментарий ресторана.