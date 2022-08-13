Занесло не туда: В Екатеринбурге на ночных гонках BMW протаранил зрителей
В Екатеринбурге автомобиль въехал в зрителей во время ночных уличных гонок
В Екатеринбурге во время ночных уличных гонок автомобиль въехал в зрителей, которые стояли на обочине. Известно как минимум об одном пострадавшем. Момент наезда очевидцы сняли на видео.
Автомобиль въехал в зрителей на уличных гонках в Екатеринбурге. Видео © E1.ru
Случилось это примерно в 0:10 13 августа (21:00 12 августа по московскому времени) в так называемом тупике, сообщает Е1.ru. Это часть ЕКАД в микрорайоне Солнечный, где, по словам местных жителей, регулярно проводят нелегальные гонки. Одна из машин на старте ушла в занос — водитель не справился с управлением.
"Парень жив, но по состоянию здоровья — не знаю. Терял сознание на пару минут. Приезжала скорая. Не нравится, что никто на этих гонках не хочет никакой ответственности", — рассказал очевидец.
По информации другого свидетеля этих событий, от удара пострадали сразу несколько человек. Судя по кадрам с места происшествия, он прав. Предположительно, у остальных травмы оказались лёгкими.
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