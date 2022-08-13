Занесло не туда: В Екатеринбурге на ночных гонках BMW протаранил зрителей

В Екатеринбурге во время ночных уличных гонок автомобиль въехал в зрителей, которые стояли на обочине. Известно как минимум об одном пострадавшем. Момент наезда очевидцы сняли на видео.

Автомобиль въехал в зрителей на уличных гонках в Екатеринбурге. Видео © E1.ru

Случилось это примерно в 0:10 13 августа (21:00 12 августа по московскому времени) в так называемом тупике, сообщает Е1.ru. Это часть ЕКАД в микрорайоне Солнечный, где, по словам местных жителей, регулярно проводят нелегальные гонки. Одна из машин на старте ушла в занос — водитель не справился с управлением.

"Парень жив, но по состоянию здоровья — не знаю. Терял сознание на пару минут. Приезжала скорая. Не нравится, что никто на этих гонках не хочет никакой ответственности", — рассказал очевидец.

По информации другого свидетеля этих событий, от удара пострадали сразу несколько человек. Судя по кадрам с места происшествия, он прав. Предположительно, у остальных травмы оказались лёгкими.