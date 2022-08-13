Франция отказалась вместе с Россией делать прибор для изучения Венеры

Франция отказалась работать вместе с Россией по созданию прибора для аппарата, который Индия планирует запустить к Венере. Устройство должно было исследовать атмосферу этой планеты методом спектроскопии. Об этом рассказал замдиректора Института космических исследований (ИКИ) РАН по вопросам обеспечения проекта "ЭкзоМарс", завотделом физики планет ИКИ РАН Олег Кораблёв.

По его словам, предполагалось, что некоторые компоненты в приборе будут французскими. Вопрос об их замене уже решён.

"Все подготовительные этапы мы ведём, поставщиков ищем, всё в порядке. К сожалению, по инициативе Космического агентства Франции они не стремятся больше участвовать в этом проекте, но мы можем купить всё сами", - пояснил учёный в интервью ТАСС.

Он добавил, что новый вариант согласован с "Роскосмосом". Ключевой же элемент, детектор, будет выпущен в России, хоть есть и китайский аналог.

Предполагается, что индийская миссия на Венеру будет запущена в конце 2024 года, а достигнет этой планеты станция в 2025 году. Если это окно запуска будет упущено, следующее будет только в 2031 году. Пока есть риск, что необходимые приборы сделать не успеют.