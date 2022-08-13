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12 августа, 23:18

Действовал в одиночку: Раскрыта личность напавшего на писателя Салмана Рушди

Полиция установила личность совершившего нападение на писателя Салмана Рушди

Нападение на писателя Салмана Рушди на западе штата Нью-Йорк совершил 24-летний житель штата Нью-Джерси по имени Хади Матар. Об этом сообщил представитель местной полиции Юджин Станишевски.

"Мы устанавливаем мотивы нападения. Мы считаем, что он действовал в одиночку, однако проводим мероприятия, чтобы подтвердить эту версию", — сказал полицейский журналистам в ходе брифинга.

Рушди живёт под страхом смерти уже больше 30 лет. В 1989 году верховный лидер Ирана аятолла Хомейни издал фетву (религиозное предписание) с призывом убить британского литератора за богохульство. Причиной стал его роман "Сатанинские стихи", в котором усмотрели оскорбление пророка Мухаммеда. С 2000 года писатель живёт в США, в 2016 году получил американское гражданство.

Момент нападения на писателя Рушди в Нью-Йорке попал на видео

Момент нападения на писателя Рушди в Нью-Йорке попал на видео

Как сообщал Лайф, на Рушди было совершено нападение во время лекции. Свидетелями атаки стали зрители, которые пришли на выступление автора. После нападения его госпитализировали с ранением в шею.

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Кадр из видео Twitter / Doron Peskin

Андрей Григорьев

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