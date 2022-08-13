Обыск в поместье Трампа стал угрозой для его карьеры

Американский закон, по которому проводился обыск в поместье экс-президента США Дональда Трампа, предусматривает в случае признания его виновным наказание в виде штрафа, запрета занимать государственные должности или тюремного заключения на срок до трёх, 10 или 20 лет. Это следует из ордера на обыск, который обнародовал суд во Флориде.

"Предписывается изъять все документы и записи, составляющие улики, контрабанду, полученное преступным путём имущество и другие вещи, находящиеся в незаконной собственности в нарушение параграфов 793, 2071 или 1519 раздела 18 Свода законов США", — говорится в документе.

Параграф 793 раздела 18 Свода законов США ("Сбор, передача или потеря информации, относящейся к сфере обороны") предусматривает санкции за получение данной информации с "намерением или достаточной причиной, чтобы считать, что эта информация может быть использована во вред Соединённым Штатам или на пользу любого иностранного государства" в виде лишения свободы на срок до 10 лет, сообщает ТАСС.

Параграф 2071 раздела 18 Свода законов США предусматривает наказание за сокрытие, изъятие или порчу документов в виде штрафа или лишения свободы на срок до трёх лет, а также запрещает занимать любые государственные посты в США. То есть это может стать помехой для намерений Трампа вновь участвовать в выборах президента.

Параграф 1519 раздела 18 Свода законов США предполагает наказание за уничтожение, внесение изменений в документы и фальсификацию в федеральных расследованиях и делах о банкротстве в виде штрафа или лишения свободы на срок до 20 лет.

Ордер не означает выдвижения обвинений в отношении Трампа, он подразумевает лишь наличие у правоохранительных органов достаточных оснований для обыска.