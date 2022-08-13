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12 августа, 23:52

Турция расстроила НАТО отказом давить на Россию

Bloomberg: Отказ Турции вводить санкции против России расстроил союзников по НАТО

Турция на фоне жёстких санкций, введённых странами Запада против России, только наращивает с ней экономическое сотрудничество. Этим она расстраивает союзников по НАТО, пишет Bloomberg.

Обозреватели агентства отмечают в статье, что торговый оборот между Турцией и Россией переживает бум, находясь на пиковых показателях для периода с 2014 года. Так, министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу отметил рост торговли с Россией в сфере машиностроения на 58% за первые четыре месяца 2022 года.

Вместо введения ограничений против России и помощи в изоляции страны Турция решила соблюдать нейтралитет и поддерживать торговые отношения в рамках "новой экономической модели", пишет Bloomberg.

От фруктов до комплектующих: Турция почти вдвое увеличила экспорт в Россию на фоне западных санкций

От фруктов до комплектующих: Турция почти вдвое увеличила экспорт в Россию на фоне западных санкций

Как сообщал Лайф, ранее Турция согласилась признать санкции против РФ законными, но с неисполнимым условием — если они будут приняты на уровне ООН. А это фактически невозможно, потому что Россия там обладает правом вето.

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ТАСС / Михаил Климентьев

Андрей Григорьев

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