Турция расстроила НАТО отказом давить на Россию

Турция на фоне жёстких санкций, введённых странами Запада против России, только наращивает с ней экономическое сотрудничество. Этим она расстраивает союзников по НАТО, пишет Bloomberg.

Обозреватели агентства отмечают в статье, что торговый оборот между Турцией и Россией переживает бум, находясь на пиковых показателях для периода с 2014 года. Так, министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу отметил рост торговли с Россией в сфере машиностроения на 58% за первые четыре месяца 2022 года.

Вместо введения ограничений против России и помощи в изоляции страны Турция решила соблюдать нейтралитет и поддерживать торговые отношения в рамках "новой экономической модели", пишет Bloomberg.