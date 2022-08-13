Работающим пенсионерам рассказали, на какие бонусы они могут рассчитывать

Для работающих пенсионеров в России предусмотрен ряд преференций, в том числе касающихся отпуска. Об этом напомнила ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.

Так, помимо ежегодного оплачиваемого отпуска эти россияне могут брать отпуск без сохранения заработной платы. Для работающих пенсионеров по старости он может длиться до 14 дней, для работающих инвалидов — до 60 календарных дней. Согласование работодателем отпуска по общим правилам не требуется, пояснила Ногайлиева в интервью "Прайму".

Ещё одна особенность — условия увольнения. Если работающий пенсионер хочет оставить должность, то работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении сотрудника. То есть не нужно предупреждать начальство за две недели, как в случае с обычными работниками. Причём до истечения указанного срока пенсионер может отозвать заявление.

К тому же Трудовой кодекс гарантирует работающим пенсионерам два выходных при прохождении диспансеризации. Брать их можно раз в год с сохранением места работы и среднего заработка.

А Налоговый кодекс РФ позволяет работающему пенсионеру, который платит налог на доходы физических лиц, получить имущественные вычеты по сделкам с недвижимостью.