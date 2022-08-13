МВД поддержало создание чёрного списка лекарств для водителей
МВД выступило за маркировку лекарств, способных повлиять на управление авто
Министерство внутренних дел России согласно с идеей ввести специальную маркировку для лекарств, которые в случае применения могут повлиять на управление автомобилем. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.
"Введение специальной маркировки на упаковках соответствующих лекарственных препаратов и создание перечня медикаментов, влияющих на способность управлять транспортными средствами, МВД России концептуально поддерживает", — приводит ТАСС комментарий МВД.
Там напомнили, что законы запрещают водителю садиться за руль в состоянии любого вида опьянения, независимо от причины. И одной из них как раз может быть употребление разрешённых к применению лекарств.
Как сообщал Лайф, ранее Верховный суд признал законным запрет на вождение после приёма корвалола или валокордина. Хотя эти препараты относятся к лекарствам, они содержат элементы психотропных веществ, а значит, могут повлиять на состояние водителя и скорость его реакции на дороге.
Агентство "Москва"