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13 августа, 01:38

МВД поддержало создание чёрного списка лекарств для водителей

МВД выступило за маркировку лекарств, способных повлиять на управление авто

Министерство внутренних дел России согласно с идеей ввести специальную маркировку для лекарств, которые в случае применения могут повлиять на управление автомобилем. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

"Введение специальной маркировки на упаковках соответствующих лекарственных препаратов и создание перечня медикаментов, влияющих на способность управлять транспортными средствами, МВД России концептуально поддерживает", — приводит ТАСС комментарий МВД.

Там напомнили, что законы запрещают водителю садиться за руль в состоянии любого вида опьянения, независимо от причины. И одной из них как раз может быть употребление разрешённых к применению лекарств.

Названы лекарства, из-за которых можно лишиться водительских прав

Названы лекарства, из-за которых можно лишиться водительских прав

Как сообщал Лайф, ранее Верховный суд признал законным запрет на вождение после приёма корвалола или валокордина. Хотя эти препараты относятся к лекарствам, они содержат элементы психотропных веществ, а значит, могут повлиять на состояние водителя и скорость его реакции на дороге.

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Агентство "Москва"

Андрей Григорьев
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