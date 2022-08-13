Россиянам рассказали, в какой валюте безопаснее хранить деньги
Экономист Разуваев рассказал, в какой валюте не стоит хранить сбережения
Не стоит сейчас хранить деньги в долларах или евро. Это "валюта потенциального противника", и могут возникнуть серьёзные риски потерять сбережения. Такое мнение высказал экономист и финансовый аналитик Александр Разуваев.
Он также считает, что не стоит вкладываться в валюты стран СНГ, которые сильно зависят от рубля. Но есть исключение — "нефтяной и твёрдый" азербайджанский манат. Альтернативами вложений в иностранную валюту могут стать покупка акций российских компаний второго эшелона и открытие рублёвого вклада. Об этом экономист рассказал в беседе с "Вечерней Москвой".
"ЦБ продолжит снижать ключевую ставку. В конце года мы, скорее всего, увидим семь процентов. Соответственно, на фоне такой политики регулятора ставки по вкладам будут падать. Так что, если вы хотите сделать вклад, делайте это прямо сейчас", — подчеркнул финансист.
Ранее Лайф рассказал, какая валюта сможет заменить доллар. Международная резервная валюта на основе корзины валют стран БРИКС находится в стадии проработки. России и всем остальным участникам организации важно снизить зависимость от американских денег прежде всего во взаимной торговле и обслуживании внешнего долга.