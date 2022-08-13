Россиянам рассказали, в какой валюте безопаснее хранить деньги

Не стоит сейчас хранить деньги в долларах или евро. Это "валюта потенциального противника", и могут возникнуть серьёзные риски потерять сбережения. Такое мнение высказал экономист и финансовый аналитик Александр Разуваев.

Он также считает, что не стоит вкладываться в валюты стран СНГ, которые сильно зависят от рубля. Но есть исключение — "нефтяной и твёрдый" азербайджанский манат. Альтернативами вложений в иностранную валюту могут стать покупка акций российских компаний второго эшелона и открытие рублёвого вклада. Об этом экономист рассказал в беседе с "Вечерней Москвой".

"ЦБ продолжит снижать ключевую ставку. В конце года мы, скорее всего, увидим семь процентов. Соответственно, на фоне такой политики регулятора ставки по вкладам будут падать. Так что, если вы хотите сделать вклад, делайте это прямо сейчас", — подчеркнул финансист.