Учёные посоветовали три хитрости, которые облегчат выход из отпуска

Чтобы снизить стресс при выходе из отпуска на работу, нужно вернуться во второй половине недели, найти время на адаптацию и начать заранее просыпаться по будильнику. Такие советы дала научный сотрудник лаборатории физиологии труда и профилактической эргономики ФГБНУ НИИ медицины труда им. академика Н.Ф. Измерова Анна Закревская.

"Первое: чтобы утренний будильник на работу не стал вестником персонального Армагеддона, стоит начать включать его за несколько дней до окончания отпуска, плавно смещая от времени, в которое вы привыкли просыпаться естественным образом, к тому, в которое это нужно будет делать", — предложила Анна Закревская в беседе c Ura.ru.

Во-вторых, сходный принцип можно применить и в отношении дня недели, в который вы вернётесь на работу. При графике 5/2 вторая половина недели позволит более плавно войти в прежний режим жизни.

И, наконец, третье правило: перед отпуском человек закладывает время на отрешение от рабочих задач, нечто подобное стоит сделать и перед возвращением к работе — подвести итоги, посмотреть фотографии.

"Выход из отпуска может стать стрессовым событием даже в том случае, если человек любит свою работу, а сам период отдыха был насыщен положительными впечатлениями. Дело в том, что любую резкую смену обстановки организм воспринимает как стресс. И, чтобы отпуск не прошёл в духе "с корабля на бал, а с бала на корабль", необходимы небольшие хитрости", — добавила старший научный сотрудник лаборатории физиологии труда и профилактической эргономики ФГБНУ НИИ медицины труда им. академика Н.Ф. Измерова Светлана Калинина.