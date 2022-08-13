Ракетами по танкам: Опубликовано видео ударов с Ка-52 по ВСУ

Российские ударные вертолёты Ка-52 "Аллигатор" — среди боевой техники, которая применяется в ходе специальной военной "Операции Z" на Украине. Министерство обороны РФ опубликовало видео, как экипажи таких машин наносят удары по позициям ВСУ.

Боевая работа Ка-52 по опорным пунктам ВСУ в ходе спецоперации на Украине. Видео © Минобороны РФ

Целью выпущенных ракет стали опорные пункты и бронированная техника Вооружённых сил Украины. На показанных кадрах слышно, как бортовая система вертолёта предупреждает о слишком большом тангаже: машина резко "задирает нос" во время боевого манёвра.

"В результате боевого применения были уничтожены пункт управления, танки и другая бронетехника ВСУ", — говорится в сообщении Минобороны РФ.