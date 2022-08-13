Жителей нескольких регионов предупредили о 40-градусной жаре

Антициклон из Европы принесёт в выходные в ряд регионов Поволжья и юга России жару до 37 и даже до 40 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Гребень антициклона, который перемещается с запада, будет спокойно распространяться, но фундаментально устанавливаться на европейской части России. В выходные столбик термометра будет стремиться к 30-градусной отметке. Жаркая погода возвращается в центр Европейской России", — рассказал Вильфанд РИА "Новости".

Жаркая погода будет распространяться и на юго-восток Европейской России, в Поволжье, на Урал. Температура в Волгоградской, Астраханской областях, на востоке Ставрополья будет достигать очень высоких значений — 37–38 градусов, а в Калмыкии до 40 градусов. К концу недели на юге Ростовской области, в Краснодарском крае тоже установится жара — 37–38 градусов, в континентальных районах Крыма 35–37 градусов, отметил собеседник агентства.

Обширный антициклон сейчас продвигается с запада России на восток, его влияние будет очень мощное и обширное. Также будет расти и ночная температура. К выходным она достигнет 15–16 градусов, добавил метеоролог.