Связи с Церковью объединения оказались у 20 новых замминистра в Японии
Связи с противоречивой религиозной организацией "Церковь объединения" оказались минимум у 20 новых заместителей министров в Японии после перестановок в правительстве.
Некоторые из них участвовали в мероприятиях, проводимых церковью и связанными с ней организациями, и даже платили за это деньги, другие направляли поздравительные обращения. По подсчётам NHK, связи были у семи министров, некоторые платили членские взносы организациям, связанным с церковью.
Одной из самых заметных отставок в ходе перестановок стал уход с поста министра обороны Нобуо Киси, который приходится младшим братом Абэ. Источники СМИ указывают на состояние его здоровья. За несколько недель до этого он признал, что в ходе избирательной кампании получил помощь от волонтёров церкви.
Внимание к Церкви объединения оказалось приковано после убийства экс-премьера Японии Синдзо Абэ 8 июля. Убийца затем заявил, что пошёл на преступление якобы из-за связи экс-премьера с этой организацией.
Ранее Лайф сообщал о том, что правительство Японии в полном составе подало в отставку. Это произошло перед перестановками в кабмине, которые премьер страны Фумио Кисида проводит на фоне снижения уровня поддержки со стороны населения. Все члены правительства подали соответствующие заявления на экстренном заседании 10 августа. Канцелярия премьера сообщила, что он эти отставки принял.
Напомним, на бывшего премьер-министра Японии во время предвыборного выступления в городе Нара было совершено покушение. Политик получил ранение груди, его госпитализировали с кровотечением, но спасти не смогли, Абэ скончался. Напавшим оказался бывший моряк — 41-летний Тэцуя Ямагами. На допросе злоумышленник заявил, что был "недоволен" политиком и "хотел его убить". Позднее он проговорился, что его первоначальной целью был другой человек.