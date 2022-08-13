Связи с Церковью объединения оказались у 20 новых замминистра в Японии

Связи с противоречивой религиозной организацией "Церковь объединения" оказались минимум у 20 новых заместителей министров в Японии после перестановок в правительстве.

Некоторые из них участвовали в мероприятиях, проводимых церковью и связанными с ней организациями, и даже платили за это деньги, другие направляли поздравительные обращения. По подсчётам NHK, связи были у семи министров, некоторые платили членские взносы организациям, связанным с церковью.

Одной из самых заметных отставок в ходе перестановок стал уход с поста министра обороны Нобуо Киси, который приходится младшим братом Абэ. Источники СМИ указывают на состояние его здоровья. За несколько недель до этого он признал, что в ходе избирательной кампании получил помощь от волонтёров церкви.

Внимание к Церкви объединения оказалось приковано после убийства экс-премьера Японии Синдзо Абэ 8 июля. Убийца затем заявил, что пошёл на преступление якобы из-за связи экс-премьера с этой организацией.