Врач рассказал, какое спиртное быстрее вызывает алкоголизм

Частое употребление крепкого алкоголя способствует более быстрому переходу к алкоголизму. Организм адаптируется и уже не воспринимает более лёгкие напитки с градусом. Об этом рассказал доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.

"Потребление крепкого алкоголя быстрее приводит к алкоголизму. Дело в том, что человек адаптирован к крепкому алкоголю, он уже не воспринимает другие виды алкоголя. И вот в этом состоянии алкоголизма он становится более социально опасен. Ему, чтобы поддержать необходимую дозу, нужен крепкий алкоголь, от которого он пьянеет сильнее и тяжелее", — объяснил Гинзбург ТАСС.

Крепкий алкоголь к тому же более жёстко воздействует на нервную систему и головной мозг. Вызывает более выраженные реакции со стороны сердца и сосудов. Люди, которые употребляют слабый алкоголь, менее социально опасны, отметил врач.