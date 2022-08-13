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13 августа, 04:44

Врач рассказал, какое спиртное быстрее вызывает алкоголизм

Врач Гинзбург: Крепкое спиртное быстрее вызывает алкоголизм

Частое употребление крепкого алкоголя способствует более быстрому переходу к алкоголизму. Организм адаптируется и уже не воспринимает более лёгкие напитки с градусом. Об этом рассказал доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.

"Потребление крепкого алкоголя быстрее приводит к алкоголизму. Дело в том, что человек адаптирован к крепкому алкоголю, он уже не воспринимает другие виды алкоголя. И вот в этом состоянии алкоголизма он становится более социально опасен. Ему, чтобы поддержать необходимую дозу, нужен крепкий алкоголь, от которого он пьянеет сильнее и тяжелее", — объяснил Гинзбург ТАСС.

Крепкий алкоголь к тому же более жёстко воздействует на нервную систему и головной мозг. Вызывает более выраженные реакции со стороны сердца и сосудов. Люди, которые употребляют слабый алкоголь, менее социально опасны, отметил врач.

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Freepik

Светлана Шумакова
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