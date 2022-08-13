США обеспокоила судьба пойманных на Украине иностранных наёмников ВСУ
Блинкен: США беспокоятся, что иностранным наёмникам ВСУ выдвинут в ДНР обвинения
Власти США обеспокоены тем, что в Донецкой Народной Республике могут выдвинуть обвинения гражданину Хорватии, трём подданным Великобритании и подданному Швеции, которые были членами националистического батальона "Азов"* и других вооружённых формирований Украины. Об этом заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.
"Мы обеспокоены сообщениями, согласно которым нелегитимные власти на востоке Украины предъявят обвинения жителям Великобритании, Швеции и Хорватии", — говорится в сообщении в аккаунте Блинкена в "Твиттере".
Он добавил, что "Россия и подконтрольные ей силы" должны "соблюдать международное гуманитарное право", предоставлять защиту военнопленным.
Ранее Лайф писал, что Следственный комитет РФ расследует уголовные дела в отношении более чем 70 иностранных наёмников, которые принимали участие в боевых действиях на Украине. Среди них граждане США, Канады, Великобритании, Норвегии, Грузии и других стран.
ТАСС / Владимир Гердо