США обеспокоила судьба пойманных на Украине иностранных наёмников ВСУ

Власти США обеспокоены тем, что в Донецкой Народной Республике могут выдвинуть обвинения гражданину Хорватии, трём подданным Великобритании и подданному Швеции, которые были членами националистического батальона "Азов"* и других вооружённых формирований Украины. Об этом заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.

"Мы обеспокоены сообщениями, согласно которым нелегитимные власти на востоке Украины предъявят обвинения жителям Великобритании, Швеции и Хорватии", — говорится в сообщении в аккаунте Блинкена в "Твиттере".

Он добавил, что "Россия и подконтрольные ей силы" должны "соблюдать международное гуманитарное право", предоставлять защиту военнопленным.