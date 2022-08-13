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13 августа, 05:42

Гепрокуратура РФ через суд вернула государству профсоюзные санатории на юге страны

Гагаринский районный суд Москвы вернул в собственность государства 34 санатория на юге России общей стоимостью несколько миллиардов рублей. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Из собственности профсоюзов и недобросовестных приобретателей в пользу государства изъято 34 санаторно-курортных учреждения, состоящих из 1763 объектов недвижимости. В деле участвовало 96 ответчиков, 206 третьих лиц", — сказано в сообщении.

Суд рассматривал иск Генпрокуратуры РФ с февраля 2022 года. По данным инстанции, руководство учреждений незаконно продавало вверенное имущество через специально созданное юридическое лицо ООО "Курортное управление (холдинг)". Всего было продано 24 учреждения, 131 объект за 3,3 миллиарда рублей. Кроме того, часть санаториев оказалась во владении членов руководства профсоюзов, их родственников и подконтрольных лиц.

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По словам неназванного источника агентства, руководитель холдинга через аффилированную фирму купил у профсоюзов часть курортных учреждений в Кисловодске. Полученные доходы он легализовал, приобретя недвижимость, а именно 10 зданий и 17 земельных участков в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии, Владимирской области и Крыму общей стоимостью более 500 миллионов рублей. Также есть информация, что руководство организации обогащалось, сдавая санатории в аренду и получив за это 4,3 миллиарда рублей.

На заседании прокуроры предлагали ответчикам документально подтвердить доводы о реконструкции и реставрации объектов, а также представить данные о законности источников финансирования.

"Однако из 96 ответчиков только два представили документы. За ними прокуроры просили суд признать право на компенсацию, возмещение или выделение произведённых улучшений в натуре", — сообщили в правоохранительных органах.

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Ранее сообщалось, что в России ликвидированы 19 теневых "прачечных" по отмыванию денег. Через них проходило в год около 30 миллиардов рублей.

Обложка ©

Wikipedia/Andreykor

Светлана Оперук
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