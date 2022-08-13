В приграничном белгородском посёлке подросток потерял кисть руки при разборе боеприпаса

Подросток из посёлка Красный Октябрь Белгородского района получил тяжёлые ранения, когда пытался разобрать боеприпас. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"У нас плохая новость: в посёлке Красный Октябрь Белгородского района ранен подросток. Мальчик получил травму, пытаясь разобрать боеприпас. В итоге сильно повреждено лицо, глаз, потеряна кисть руки. Состояние мальчика тяжёлое, он в реанимации", — написал он в телеграм-канале.

Как только состояние ребёнка позволит, его отправят в Москву, уточнил Гладков. Он добавил, что выезжает к семье.

Глава региона поручил главам муниципалитетов дежурить и патрулировать в усиленном режиме. Он также призвал СМИ и школы максимально полно информировать детей и родителей об опасности подобного любопытства. Несовершеннолетним не следует приближаться к военной технике или к расположению воинских частей, а также трогать снаряды. В случае обнаружения опасной находки нужно отойти на безопасное расстояние и сразу звонить по телефону единой диспетчерской службы "112".