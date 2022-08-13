Агентства S&P и Fitch понизили рейтинги Украины до дефолтных

Международные агентства S&P и Fitch понизили долгосрочные и краткосрочные рейтинги Украины в иностранной валюте до дефолтных из-за отсрочки платежей по внешнему долгу страны до 2024 года. Об этом сказано в сообщении агентств.

"Учитывая объявленные условия реструктуризации и наши критерии, мы рассматриваем соглашение как проблемное и равнозначное дефолту", — сообщило S&P, понизившее рейтинг Незалежной до SP (выборочный дефолт).

В свою очередь Fitch рассматривает отсрочку как процесс обмена проблемного долга и понизило рейтинг Киева до RD (ограниченный дефолт). Кроме того, S&P снизило рейтинг в национальной валюте Украины с B-/B до CCC+/C, Fitch сохранило соответствующий рейтинг на уровне CCC-.

Накануне, 12 августа, украинский Минфин объявил о согласии зарубежных кредиторов заморозить выплаты по еврооблигациям на два года. По словам премьера Дениса Шмыгаля, это позволило Киеву сэкономить почти 6 млрд долларов, которые направят на стабилизацию экономики и помощь армии.