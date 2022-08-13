Агентства S&P и Fitch понизили рейтинги Украины до дефолтных
S&P и Fitch сочли дефолтом договорённость Киева отсрочить выплаты по еврооблигациям
Международные агентства S&P и Fitch понизили долгосрочные и краткосрочные рейтинги Украины в иностранной валюте до дефолтных из-за отсрочки платежей по внешнему долгу страны до 2024 года. Об этом сказано в сообщении агентств.
"Учитывая объявленные условия реструктуризации и наши критерии, мы рассматриваем соглашение как проблемное и равнозначное дефолту", — сообщило S&P, понизившее рейтинг Незалежной до SP (выборочный дефолт).
В свою очередь Fitch рассматривает отсрочку как процесс обмена проблемного долга и понизило рейтинг Киева до RD (ограниченный дефолт). Кроме того, S&P снизило рейтинг в национальной валюте Украины с B-/B до CCC+/C, Fitch сохранило соответствующий рейтинг на уровне CCC-.
Накануне, 12 августа, украинский Минфин объявил о согласии зарубежных кредиторов заморозить выплаты по еврооблигациям на два года. По словам премьера Дениса Шмыгаля, это позволило Киеву сэкономить почти 6 млрд долларов, которые направят на стабилизацию экономики и помощь армии.
Ранее Лайф писал, что В США предрекли Западу истощение из-за длительной помощи Украине. По словам аналитика The National Interest Джеральда Ф. Хаймана, "бессрочное соблюдение" требования Зеленского о выплате пяти миллиардов долларов ежемесячно вряд ли возможно.
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