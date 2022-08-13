Ещё два сухогруза с зерном покинули украинский порт Черноморск
Минобороны Турции: Два сухогруза с кукурузой и семенами подсолнуха вышли из порта Украины
Два сухогруза Fulmar S и Thoe вышли из украинского порта Черноморск. Суда перевозят кукурузу и семена подсолнуха, сообщает Минобороны Турции в "Твиттере".
"Судно Fulmar S под флагом Барбадоса перевозит 12 000 тонн кукурузы из Черноморска в Искендерун. Судно Thoe под флагом Маршалловых Островов, перевозящее 3000 тонн семян подсолнуха, также вышло из Черноморска в Текирдаг", — говорится в сообщении.
Ведомство также сообщило, что сегодня, 13 августа, на Украину отправится ещё один сухогруз для погрузки зерна.
Напомним, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о создании зернового коридора для вывоза по Чёрному морю сельхозпродукции с Украины. 1 августа Минобороны Турции официально подтвердило выход первого сухогруза с зерном из порта Одессы. Позднее ВС России увеличили гумкоридор для выхода судов из черноморских портов Украины.
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