Ещё два сухогруза с зерном покинули украинский порт Черноморск

Два сухогруза Fulmar S и Thoe вышли из украинского порта Черноморск. Суда перевозят кукурузу и семена подсолнуха, сообщает Минобороны Турции в "Твиттере".

"Судно Fulmar S под флагом Барбадоса перевозит 12 000 тонн кукурузы из Черноморска в Искендерун. Судно Thoe под флагом Маршалловых Островов, перевозящее 3000 тонн семян подсолнуха, также вышло из Черноморска в Текирдаг", — говорится в сообщении.