Вооружённые силы РФ за сутки уничтожили более 100 военных 66-й механизированной бригады ВСУ и "Правого сектора"* в районе населённого пункта Старые Терны в Марьинском районе ДНР. Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате сосредоточенных огневых ударов по пунктам управления подразделений 66-й механизированной бригады и вооружённого формирования "Правый сектор" в районе населённого пункта Старые Терны Донецкой Народной Республики уничтожено более 100 националистов", — сказал он.

По словам представителя российского военного ведомства, в этом районе республики также были уничтожены десять единиц военной техники.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что в Харькове националисты "Кракена" разместили огневые позиции в жилых домах. Вместе с подразделениями теробороны украинские военные жёстко пресекают попытки мирных жителей покидать здания.