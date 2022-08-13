Обрушение произошло на шахте "Криничанская" в ЛНР, один горняк погиб
В результате обвала породы на шахте "Криничанская" в посёлке Червоногвардейское в Луганской Народной Республике погиб один горняк, ещё один человек пострадал. Об этом сообщили в МЧС ЛНР.
"Шахта "Криничанская". В результате обрушения породы при добыче угля погиб горнорабочий 1989 года рождения, пострадал горнорабочий 1972 года рождения", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что работники шахты извлекли тело погибшего до приезда спасателей. Пострадавший горняк также был спасён из-под завала.
"Пострадавший с диагнозом "политравма, пневмоторакс, перелом пояснично-крестцового отдела позвоночника", в тяжёлом состоянии госпитализирован в ЦГМБ города Стаханов", — уточнили в МЧС.
Ранее Лайф рассказывал, что в ДНР более 100 человек застряли под землёй в обесточенной шахте имени Засядько. Об этом рассказал мэр Донецка Алексей Кулемзин.
ТАСС / Александр Река