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13 августа, 07:42

Обрушение произошло на шахте "Криничанская" в ЛНР, один горняк погиб

В результате обвала породы на шахте "Криничанская" в посёлке Червоногвардейское в Луганской Народной Республике погиб один горняк, ещё один человек пострадал. Об этом сообщили в МЧС ЛНР.

"Шахта "Криничанская". В результате обрушения породы при добыче угля погиб горнорабочий 1989 года рождения, пострадал горнорабочий 1972 года рождения", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что работники шахты извлекли тело погибшего до приезда спасателей. Пострадавший горняк также был спасён из-под завала.

"Пострадавший с диагнозом "политравма, пневмоторакс, перелом пояснично-крестцового отдела позвоночника", в тяжёлом состоянии госпитализирован в ЦГМБ города Стаханов", — уточнили в МЧС.

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ТАСС / Александр Река

Григорий Воронцов

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