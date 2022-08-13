Число раненных в результате обстрела ВСУ оптового рынка в Горловке возросло до четырёх
Число раненных при обстреле украинскими военными оптового рынка в Горловке возросло до четырёх. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр города Иван Приходько.
"По уточнённым данным, в результате обстрела оптового рынка с позиций укронацистов ранения получили четыре мирных жителя Горловки. Пострадавших скорая помощь доставила в медицинское учреждение", — написал он.
Приходько уточнил, что также были повреждены газовая труба и автомобили на территории рынка.
Ранее стало известно, что ВСУ ударили по оптовому рынку в Горловке. Мэр города сообщил о пострадавших, а также о том, что на место выехала бригада скорой помощи. А вчера украинские военные обстреляли химзавод "Стирол" в черте города.
ТАСС / Валентин Спринчак