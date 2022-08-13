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13 августа, 07:21

Число раненных в результате обстрела ВСУ оптового рынка в Горловке возросло до четырёх

Число раненных при обстреле украинскими военными оптового рынка в Горловке возросло до четырёх. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

"По уточнённым данным, в результате обстрела оптового рынка с позиций укронацистов ранения получили четыре мирных жителя Горловки. Пострадавших скорая помощь доставила в медицинское учреждение", — написал он.

Приходько уточнил, что также были повреждены газовая труба и автомобили на территории рынка.

Опубликованы фото с химзавода "Стирол" после обстрела ВСУ

Опубликованы фото с химзавода "Стирол" после обстрела ВСУ

Ранее стало известно, что ВСУ ударили по оптовому рынку в Горловке. Мэр города сообщил о пострадавших, а также о том, что на место выехала бригада скорой помощи. А вчера украинские военные обстреляли химзавод "Стирол" в черте города.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Григорий Воронцов

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