Reuters: Венесуэла приостановила экспорт нефти в Европу в обмен на списание долга

Венесуэла приняла решение приостановить поставки новых партий сырой нефти в Европу в обмен на списание долгов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

"PDVSA хочет вернуться к нефтяным свопам, но это пока невозможно. Сделки в формате "нефть в обмен на списание долга" не интересны", — говорится в сообщении.

Венесуэльская государственная нефтегазовая компания PDVSA больше не заинтересована в схеме, которую одобрил в мае Госдеп США после двухлетнего эмбарго на импорт углеводородов из южноамериканской республики. По этой сделке Венесуэла должна отправлять итальянской Eni и испанской Repsol нефть в обмен на списание долгов. Причём такие поставки в Испанию, указывает агентство, помогли Европе сократить закупки чёрного золота у России после начала спецоперации на Украине. Согласно графику отгрузок PDVSA, компания уже в августе не будет отправлять нефть Eni и Repsol.