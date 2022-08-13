Reuters: Венесуэла приостановила экспорт нефти в Европу в обмен на списание долга
Венесуэла приняла решение приостановить поставки новых партий сырой нефти в Европу в обмен на списание долгов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
"PDVSA хочет вернуться к нефтяным свопам, но это пока невозможно. Сделки в формате "нефть в обмен на списание долга" не интересны", — говорится в сообщении.
Венесуэльская государственная нефтегазовая компания PDVSA больше не заинтересована в схеме, которую одобрил в мае Госдеп США после двухлетнего эмбарго на импорт углеводородов из южноамериканской республики. По этой сделке Венесуэла должна отправлять итальянской Eni и испанской Repsol нефть в обмен на списание долгов. Причём такие поставки в Испанию, указывает агентство, помогли Европе сократить закупки чёрного золота у России после начала спецоперации на Украине. Согласно графику отгрузок PDVSA, компания уже в августе не будет отправлять нефть Eni и Repsol.
Напомним, отношения между США и Венесуэлой обострились в начале 2019 года в результате разногласий из-за борьбы легитимного президента Николаса Мадуро с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо. После признания Вашингтоном Гуайдо исполняющим обязанности главы Венесуэлы Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США, в ответ на что Штаты начали вводить санкции, в том числе и в энергетическом секторе, угрожая при этом другим странам последствиями за попытки сотрудничать с Венесуэлой в этой сфере. А в мае 2022 года США смягчили санкции в отношении Венесуэлы в топливной сфере. Позднее Штаты даже разрешили поставки венесуэльской нефти в Европу.
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