Эксперт: Голуби переносят опасные для человека вирусы, клещей и блох

Голуби являются переносчиками инфекций, поэтому могут заразить человека каким-либо вирусом, неврологическим заболеванием, а также наградить клещами и блохами. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал руководитель направления "Превентивная медицина" НТИ HealthNet, кандидат медицинских наук Сергей Чудаков.

"Во-первых, голуби могут быть переносчиками инфекций, потому что они взаимодействуют со свалками и помойками. Они просто на лапах, на клюве, на оперении могут переносить бактерии, которые живут в этих местах. Это просто, так сказать, болезни немытых рук", — объяснил эксперт.

По его словам, голуби, как и другие птицы, могут быть переносчиками орнитоза (пситтакоза). Это инфекционное заболевание, которое приводит к неврологическим расстройствам у людей. Хотя не все голуби инфицированы, представляющих опасность всё-таки много, поэтому птиц вообще не стоит трогать руками.

К тому же, добавил эксперт, эти птицы переносят на себе голубиных клещей и блох, которые не опаснее обычных, но тоже могут быть инфицированы какими-либо болезнями. Голуби редко сами садятся на людей, чаще они держатся в стороне, поэтому необходимо просто избегать очень тесного контакта с ними.

"Однако когда стая взлетает и машет крыльями, то с неё летит большое количество всяких чешуек, кусочков перьев, которые могут как раз содержать эти бактерии и вирусы. Поэтому находиться в зоне, где большая группа птиц машет крыльями, лучше не надо. Надо отойти в сторонку, потому что опасные частички могут попасть и в дыхательные пути тоже", — объяснил Чудаков.

Если голубь сел на какую-то открытую часть тела, следует промыть это место водой. Если птицы попали на открытый балкон, нужно помыть его и протереть антисептиком места их пребывания, добавил Чудаков.