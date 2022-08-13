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13 августа, 07:10

В Роспотребнадзоре оценили необходимость введения коронавирусных ограничений в РФ

Эксперт Пшеничная: Нет необходимости вводить ковид-ограничения на федеральном уровне в РФ

Сейчас нет необходимости вводить в России ограничения из-за коронавируса на федеральном уровне. Об этом журналистам заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Никакой критической ситуации сейчас нет, как и необходимости вводить какие-либо ограничения на федеральном уровне. Но рекомендуется следовать стандартным мерам предосторожности: носить маски в общественных местах, соблюдать гигиену рук", — сказала она.

Это очень важно для уязвимых категорий россиян. Также не стоит забывать о вакцинации. По словам Пшеничной, хотя появление и распространение новых вариантов омикрон-штамма и способствует увеличению пациентов с ковидом, но даже сейчас общее число выявленных случаев минимум в 8–10 раз ниже показателя недельной заболеваемости гриппом и ОРВИ, которая обычно фиксируется в течение осенне-зимнего времени года.

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Ранее вирусолог предупредил о возможном появлении двух опаснейших вариантов ковида. Это могут быть его гибриды с коронавирусами 2002 и 2012 года. По словам Александра Чепурнова, летальность у прежних инфекций была достаточно высокой.

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Агентство городских новостей "Москва" / Ведяшкин Сергей

Светлана Оперук
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