"Спартак" хочет купить 21-летнего бразильца

Московский "Спартак" предложил семь миллионов евро за полузащитника "Атлетико Минейро" Рубенса. Об этом сообщает 98 Esportes.

Пока не известно, что на это предложение ответит бразильский клуб. При этом, по данным СМИ, на игрока также претендует столичное "Динамо", об интересе которого стало известно в начале июля.

В нынешнем сезоне 21-летний Рубенс принял участие в 16 матчах, в которых забил один мяч.