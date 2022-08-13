Минфин РФ предложить продлить действие семейной ипотеки по ставке 6% до 2023 года

Минфин России предложил распространить программу семейной ипотеки под 6% годовых на пары, которые до конца 2023 года станут родителями. Об этом говорится в проекте постановления, опубликованного на портале нормативных правовых актов.

К 1 августа 2022 года более 372 тысяч семей взяли кредиты по льготной ставке на общую сумму 1,3 триллиона рублей. Предполагается, что благодаря продлению программы в 2023 году получится выдать 166 тысяч кредитов на 1,16 триллиона рублей. Изначально на финансирование семейной ипотеки предусматривались такие суммы: в 2022 году — 28,6 миллиарда рублей, в 2023 году — 40,6 миллиарда рублей, в 2024 году — 43,3 миллиарда рублей. С учётом предложения Минфина о продлении программы поддержка в 2023 году составит 84,6 миллиарда рублей, в 2024 году — 72,6 миллиарда рублей, в 2025 году — 43,9 миллиарда рублей.