В Роспотребнадзоре предупредили о длительных проблемах с обонянием после ковида

У некоторых людей, переболевших коронавирусом, проблемы со вкусом и обонянием могут сохраняться довольно долго. Об этом рассказала заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Сложно сказать, восстановится ли окончательно вкус или обоняние у тех, кто испытывает проблемы с ними после перенесённого ковида", — пояснила профессор.

Она уточнила, что есть случаи, когда стойкая потеря вкуса и запаха сохраняется на протяжении двух лет. О проблемах с обонянием у полутора процентов населения сообщалось ещё в доковидное время: они наблюдаются у 50% граждан старше 50 лет и более чем у 80% старше 80 лет, отметила Пшеничная. При такой предрасположенности нарушение обоняния после перенесённой инфекции может затянуться на неопределённый срок.

Согласно международной статистике, постковидный синдром встречается у одного из восьми переболевших коронавирусом, добавила эксперт. Самыми распространёнными симптомами считаются повышенная утомляемость и сонливость, чуть реже наблюдаются проблемы с сердечно-сосудистой системой, почками и метаболические нарушения.

Также с неприятными последствиями заболевания сталкиваются люди из групп риска или переболевшие в тяжёлой форме, но регистрируются случаи и у молодых людей, которые перенесли ковид в лёгкой форме.